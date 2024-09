Moody's zlepšila výhľad ratingu Grécka na pozitívny

Atény 15. septembra (TASR) - Ratingová agentúra Moody's v piatok (13. 9.) neskoro večer zlepšila výhľad ratingu Grécka na pozitívny zo stabilného. Odôvodnila to zdravším bankovým sektorom a väčším hospodárskym rastom, než sa očakávalo. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Agentúra zároveň ponechala Grécku ratingovú známku Ba1. Ako jediná z trojice kľúčových ratingových agentúr tak aj naďalej ponechala rating Grécka v neinvestičnom pásme, jeden stupeň pod investičnou hranicou.



Grécko nedávno zaznamenalo sériu zlepšení ratingu, pričom S&P Global mu zvýšila úverový rating v apríli na BBB- s pozitívnym výhľadom a Fitch v decembri tiež na BBB- so stabilným výhľadom po 13 rokoch v neinvestičnom pásme.



Grécko od roku 2020 znížilo štátny dlh, najvyšší v eurozóne, o 40 percentuálnych bodov, pričom v roku 2023 dosiahol jeho dlh 160 % hrubého domáceho produktu (HDP). Predpokladá sa, že do konca tohto roka ďalej klesne na 152 % HDP.



Podľa Moody's vďaka vyhliadkam na väčší hospodársky rast by sa fiškálna sila Grécka mohla zlepšovať rýchlejšie, než sa v súčasnosti očakáva.



Moody's predtým zlepšila rating Grécka v septembri 2023.