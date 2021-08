Moody's zlepšila výhľad úverového ratingu Írska na pozitívny

Dublin 16. augusta (TASR) - Agentúra Moody's Investors Services koncom minulého týždňa potvrdila Írsku rating na úrovni A2 a zároveň zvýšila jeho výhľad na pozitívny zo stabilného. Odôvodnila to odolnosťou írskej ekonomiky voči otrasom. Očakáva tiež, že ďalší vývoj v súvislosti s brexitom, zavedenie globálnej dane pre nadnárodné spoločnosti alebo pandémia "nevykoľaja" pokrok írskej ekonomiky.



Moody's verí, že írska vláda bude pokračovať v znižovaní dlhu, čím si udrží dostatočný "fiškálny priestor", ktorý si vytvorila v uplynulých rokoch.



Ďalšia z renomovaných agentúr Standard & Poor's hodnotí úverovú bonitu Írska známkou AA- so stabilným výhľadom. Fitch krajine naposledy udelila známku A+ so stabilným výhľadom.



Moody's skonštatovala, že malé a otvorené ekonomiky ako Írsko sú často vystavené šokom. Ekonomika tzv. zeleného ostrova však v uplynulých rokoch úspešne zvládla niekoľko šokov vrátane brexitu a pandémie, aj keď v súvislosti s týmito problémami, ako aj s plánmi na reformu globálnej korporátnej dane stále pretrváva neistota. Agentúra však zastáva názor, že írska ekonomika je naďalej v dobrej pozícii, aby dokázala absorbovať všetky negatívne úverové dôsledky súvisiace s týmito výzvami.



Pripomenula tiež, že hrubý domáci produkt (HDP) Írska si aj počas pandémie nového koronavírusu udržal silný rast. Konkrétne, reálny HDP sa v roku 2020 zvýšil o 5,9 % napriek pandemickému šoku, po priemernom náraste o 9,8 % v rokoch 2014 až 2019.



Moody's očakáva, že sa štátny dlh Írska v roku 2022 vráti na klesajúcu trajektóriu, vďaka nižším deficitom a silnému rastu. Predpovedá, že rozpočtový deficit Írska v roku 2022 klesne na 3,4 % HDP a po roku 2023 klesne pod 2 % HDP.



"Pokiaľ ide o budúcnosť, globálna reforma dane z príjmu právnických osôb patrí k hlavným rizikám, ktorým Írsko čelí v súvislosti s úverovým profilom. Napriek tomu, že Írsko je zatiaľ proti, Moody's verí, že sa nakoniec pripojí k akejkoľvek dohode, ktorú sa podarí dosiahnuť. Aj keď to bude mať pravdepodobne určitý vplyv na budúci výber daní, Moody's si nemyslí, že tento negatívny vplyv na verejné financie a silu ekonomiky bude dlhodobý," dodala agentúra.