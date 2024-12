Moody’s znížila hodnotenie SR na stupeň A3 so stabilným výhľadom

Bratislava 14. decembra (TASR) - Ratingová agentúry Moody’s znížila hodnotenie Slovenska o jeden stupeň na A3 so stabilným výhľadom. Predchádzajúce hodnotenia od ratingových agentúr Standard & Poor's a Fitch z decembra a z konca októbra potvrdili pôvodné hodnotenia. Informovalo o tom Ministerstvo financií (MF) SR, ktoré má k zníženiu ratingu výhrady.



"Agentúra Moody’s vníma záväzok vlády na postupné ozdravenie verejných financií, ktoré je realizované prostredníctvom nevyhnutných konsolidačných opatrení. Pre Ministerstvo financií SR z hodnotenia vyplýva, že Slovensko je ekonomicky v dobrej kondícii a agentúra nevidí riziká pri financovaní nášho dlhu," uviedol rezort financií.



Agentúra ale podľa ministerstva znížila hodnotenie najmä na základe politického hodnotenia inštitúcií štátu. "Ministerstvo financií SR považuje viacero hodnotiacich úsudkov agentúry za nekorektné, nepresne interpretované a jednostranné," dodal rezort.



Dôležité je podľa ministerstva konštatovanie, že Slovenská republika bude schopná naďalej lákať zahraničné investície a to aj s prihliadnutím na riziká, ktoré sú spojené s vývojom v Nemecku. Rezort pozitívne vníma aj to, že silný trh práce podporí v nasledujúcom období príjmy domácností.



Agentúra očakáva tento rok rast hrubého domáceho produktu o 2,1 %, v roku 2025 o 1,5 %, v roku 2026 o 1,6 % a v roku 2027 o 1,9 %. Tento rast bude podporený najmä verejnými investíciami z fondov EÚ.