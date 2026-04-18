Moody’s znížila rating Belgicka na A1 z Aa3

Sídlo medzinárodnej ratingovej agentúry Moodys v New Yorku Foto: TASR/AP

Výhľad ratingu je stabilný. Krajina sa tým dostala z kategórie veľmi nízkeho rizika do kategórie nízkeho rizika.

Autor TASR
Brusel/Washington 18. apríla (TASR) - Ratingová agentúra Moody’s v piatok (17. 4.) zhoršila svoje hodnotenie úverovej bonity Belgicka. Ako dôvod uviedla nárast dlhu v pomere k hrubému domácemu produktu (HDP) a obmedzenú schopnosť vlády reagovať na fiškálne tlaky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Moody’s znížila rating dlhodobých záväzkov Belgicka na A1 z Aa3. Výhľad ratingu je stabilný. Krajina sa tým dostala z kategórie veľmi nízkeho rizika do kategórie nízkeho rizika.

Pomer dlhu k HDP sa zvyšuje aj napriek významným konsolidačným opatreniam, ktoré vláda prijala,“ uviedla Moody’s.

Podľa agentúry mierny strednodobý rast, vyššie úrokové náklady a rastúce výdavky na obranu a starnutie populácie komplikujú fiškálne vyhliadky Belgicka. Moody’s očakáva, že belgická vláda „nedokáže prijať opatrenia dostatočné na stabilizáciu dlhového zaťaženia“.
