Moody's znížila rating malých a stredných bánk v USA a varovala veľké

New York 8. augusta (TASR) - Agentúra Moody's v pondelok (7. 8.) neskoro večer znížila úverový rating niekoľkých malých až stredne veľkých amerických bánk. Uviedla, že môže znížiť rating aj niektorých najväčších veriteľov v krajine. Varovala pritom, že úverovú silu sektora pravdepodobne otestujú riziká financovania a slabšia ziskovosť. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Moody's znížila o jeden stupeň rating 10 bánk vrátane M&T Bank, Pinnacle Financial Partners, Prosperity Bank a BOK Financial Corp. Začala skúmať situáciu v šiestich bankových gigantov, ako sú Bank of New York Mellon, US Bancorp, State Street a Truist Financial.



"Výsledky mnohých bánk za 2. štvrťrok ukázali rastúce tlaky na ziskovosť, ktoré znížia ich schopnosť generovať interný kapitál," uviedla agentúra Moody's v poznámke.



"Prichádza k tomu v čase, keď je na obzore mierna recesia v USA na začiatku roka 2024 a zdá sa, že kvalita aktív bude klesať," dodala agentúra. Poukázala pritom na riziká, ktoré v portfóliách niektorých bánk predstavuje najmä oblasť komerčných nehnuteľností (CRE) v dôsledku vysokých úrokových sadzieb, poklesu dopytu po kanceláriách pre prácu na diaľku a menšej dostupnosti úverov.



Agentúra zároveň zmenila výhľad na negatívny v prípade 11 hlavných veriteľov vrátane Capital One, Citizens Financial či Fifth Third Bancorp.



Marcový kolaps Silicon Valley Bank a Signature Bank vyvolal krízu dôvery v americký bankový sektor. To viedlo k odlevu vkladov z mnohých regionálnych bánk napriek tomu, že úrady zaviedli mimoriadne opatrenia na posilnenie dôvery.



Moody's varovala tiež, že banky s veľkými nerealizovanými stratami, ktoré sa neodrážajú v ich regulatórnych kapitálových pomeroch, sú náchylné na stratu dôvery v súčasnom prostredí vysokých úrokových sadzieb.



Agentúra zverejnila svoju rozsiahlu správu v čase, keď Federálny rezervný systém (Fed), ktorý plní úlohu centrálnej banky, sprísňuje svoju menovú politiku najrýchlejšie za celé desaťročia. Rast úrokov pritom spomalil dopyt aj pôžičky a zvyšuje hrozbu recesie.



Údaje z prieskumu Fed minulý týždeň ukázali, že americké banky pristúpili v 2. štvrťroku k sprísneniu úverových podmienok a dopyt po úveroch zo strany podnikov aj spotrebiteľov sa spomalil.



Analytici Morgan Stanley predpovedajú, že dopyt po úveroch bude pravdepodobne naďalej slabnúť.