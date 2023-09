Moody's zvýšila rating Grécka o dva stupne na Ba1 z Ba3

Atény 18. septembra (TASR) - Globálna ratingová agentúra Moody's koncom minulého týždňa zvýšila úverový rating Grécka o dva stupne na Ba1 z Ba3. Zmenila tiež jeho výhľad z pozitívneho na stabilný. TASR o tom informuje na základe správy portálu businesstimes.



"Grécka ekonomika, verejné financie, inštitúcie a bankový systém sú svedkami hlbokej štrukturálnej zmeny, ktorá podporí neustále a podstatné zlepšovanie úverových metrík a odolnosti voči budúcim potenciálnym otrasom," uviedla agentúra vo vyhlásení.



Moody's zdôraznila, že parlamentná väčšina, ktorú má vláda po júnových voľbách, jej poskytuje vysoký stupeň politickej istoty na nasledujúce štyri roky. To jej umožní realizáciu reforiem, na ktorých sa Grécko dohodlo v minulosti, aj návrh ďalších štrukturálnych reforiem.



Moody's naposledy zlepšila rating Grécka v novembri 2020 po tom, ako ho znížila do neinvestičného pásma v roku 2010 počas dlhovej krízy v krajine.



Agentúra tiež uviedla, že očakáva ešte rýchlejšie znižovanie dlhovej záťaže verejnej správy, ktorá by mala v budúcom roku klesnúť na zhruba 150 % jej hrubého domáceho produktu (HDP). To je však stále veľa v porovnaní s inými štátmi.



Moody's očakáva, že pozitívny trend v príleve priamych zahraničných investícií v Grécku bude pokračovať vďaka lepším vyhliadkam ekonomiky, prebiehajúcej privatizácii a ďalším štrukturálnym reformám.



Grécko v roku 2010 po vypuknutí dlhovej krízy stratilo svoj investičný rating, ktorý znamená nízke riziko nesplatenia dlhu. Bolo tak jedinou krajinou eurozóny s ratingom v neinvestičnom pásme. To prinútilo krajinu požiadať o obrovské záchranné balíky Medzinárodný menový fond aj partnerov v eurozóne. Atény vystúpili zo záchranného programu v roku 2018.



Podľa správy agentúry Reuters, ktorá sa odvoláva na dva zdroje z vlády, Grécko plánuje v roku 2024 získať na trhoch až 7 miliárd eur z nových emisií krátkodobých a dlhodobých dlhopisov a umožní retailovým investorom zúčastniť sa na aukciách štátnych pokladničných poukážok.