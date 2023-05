Moody's zvýšila výhľad úverového ratingu Portugalska na pozitívny

Lisabon 22. mája (TASR) - Ratingová agentúra Moody's Investors Services koncom minulého týždňa zvýšila výhľad úverového ratingu Portugalska zo stabilného na pozitívny. Ako dôvod uviedla lepšie vyhliadky na rast ekonomiky aj lepší rozpočet krajiny. TASR o tom informuje na základe správy portálu businesstimes.



Moody´s zároveň potvrdila Portugalsku ratingovú známku na úrovni Baa.



Agentúra najnovšie odhaduje, že portugalská ekonomika v nasledujúcich piatich rokoch vzrastie v priemere o 2 %. To je viac ako v predchádzajúcom odhade, keď predpovedala Lisabonu rast ekonomiky v pásme 1,5 % až 1,8 %, a to vďaka kombinácii udržateľnejšej migrácie a pozitívnych vplyvov investícií a reforiem v rámci národného plánu obnovy a odolnosti (NRRP).



Moody's očakáva tiež, že Portugalsko bude aj naďalej pokračovať v presadzovaní obozretnej fiškálnej politiky a v rokoch 2023 až 2024 zníži opatrenia v oblasti energetickej politiky. Agentúra odhaduje, že dlh Portugalska v roku 2024 klesne na 103 % hrubého domáceho produktu (HDP).



Ďalšia z trojice najvýznamnejších ratingových agentúr Standard & Poor's zatiaľ ponechala Portugalsku úverový rating BBB+ so stabilným výhľadom. A agentúra Fitch pridelila Portugalsku naposledy ratingovú známku BBB+ so stabilným výhľadom.