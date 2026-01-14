< sekcia Ekonomika
MOP: Globálna nezamestnanosť zostane v tomto roku na úrovni 4,9 %
Globálna ekonomika a trh práce zvládli nedávne ekonomické otrasy lepšie, ako sa očakávalo, konštatovala MOP.
Autor TASR
Ženeva 14. januára (TASR) - Globálna miera nezamestnanosti zostane v roku 2026 podľa Medzinárodnej organizácie práce (MOP) stabilná na úrovni 4,9 %. Teraz sa predpokladá, že na podobnej úrovni bude až do roku 2027, uviedla v stredu organizácia. To predstavuje v tomto roku 186 miliónov ľudí bez práce. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Globálna ekonomika a trh práce zvládli nedávne ekonomické otrasy lepšie, ako sa očakávalo, konštatovala MOP. Varovala však, že úsilie o zlepšenie kvality pracovných miest na celom svete stagnuje, čo spôsobilo, že stovky miliónov pracovníkov sú v chudobe. „Globálne trhy práce vyzerajú stabilne, ale táto stabilita je dosť krehká,“ povedala novinárom šéfka výskumného oddelenia MOP Caroline Fredricksonová a upozornila, že „zdanlivý pokoj maskuje hlbšie a nevyriešené problémy“.
V súvislosti s vysokými clami, ktoré zaviedol americký prezident Donald Trump, správa varuje, že „narušenia spôsobené obchodnou neistotou v kombinácii s prebiehajúcimi dlhodobými transformáciami v globálnom obchode by mohli výrazne ovplyvniť výkon trhu práce“.
MOP uviedla, že jej modelovanie naznačuje, že rast neistoty v obchodnej politike „môže znížiť reálne mzdy kvalifikovaných aj nekvalifikovaných pracovníkov vo všetkých sektoroch“, najmä v juhovýchodnej Ázii, južnej Ázii a v Európe. Poukázala pritom, že v roku 2024 vo svete od zahraničného dopytu záviselo 465 miliónov pracovných miest.
Globálna ekonomika a trh práce zvládli nedávne ekonomické otrasy lepšie, ako sa očakávalo, konštatovala MOP. Varovala však, že úsilie o zlepšenie kvality pracovných miest na celom svete stagnuje, čo spôsobilo, že stovky miliónov pracovníkov sú v chudobe. „Globálne trhy práce vyzerajú stabilne, ale táto stabilita je dosť krehká,“ povedala novinárom šéfka výskumného oddelenia MOP Caroline Fredricksonová a upozornila, že „zdanlivý pokoj maskuje hlbšie a nevyriešené problémy“.
V súvislosti s vysokými clami, ktoré zaviedol americký prezident Donald Trump, správa varuje, že „narušenia spôsobené obchodnou neistotou v kombinácii s prebiehajúcimi dlhodobými transformáciami v globálnom obchode by mohli výrazne ovplyvniť výkon trhu práce“.
MOP uviedla, že jej modelovanie naznačuje, že rast neistoty v obchodnej politike „môže znížiť reálne mzdy kvalifikovaných aj nekvalifikovaných pracovníkov vo všetkých sektoroch“, najmä v juhovýchodnej Ázii, južnej Ázii a v Európe. Poukázala pritom, že v roku 2024 vo svete od zahraničného dopytu záviselo 465 miliónov pracovných miest.