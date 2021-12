Mora: ČNB musí na decembrovom zasadnutí výrazne zvýšiť úrokové sadzby

Praha 13. decembra (TASR) - Česká národná banka (ČNB) bude musieť aj na svojom decembrovom zasadnutí výraznejšie zvýšiť úrokové sadzby. Povedal to v pondelok v rozhovore pre agentúru Reuters viceguvernér Českej národnej banky (ČNB) Marek Mora s tým, že inflácia je stále príliš vysoká. Ako dodal, on sám zvažuje zvýšenie hlavnej úrokovej sadzby o 50 až 75 bázických bodov.



Podľa Moru najnovší vývoj v oblasti inflácie znamená, že česká centrálna banka nemôže čakať s ďalším výraznejším zdvihnutím úrokových sadzieb príliš dlho. "Vývoj inflácie je faktor, ktorý nám neumožňuje dlho vyčkávať," povedal Mora pre Reuters "Mám pocit, že sa budem rozhodovať medzi 50 až 75 bodmi," uviedol Mora. Banková rada ČNB zasadne 22. decembra.



ČNB zvolila spomedzi stredoeurópskych centrálnych bánk v posledných mesiacoch zatiaľ najagresívnejší prístup. V novembri zvýšila hlavnú úrokovú sadzbu až o 125 bázických bodov na 2,75 %. Bol to najprudší rast hlavnej úrokovej sadzby za posledné štvrťstoročie.



Inflácia však nepoľavuje a v novembri sa spotrebiteľské ceny zvýšili medziročne o 6 %. To je najvyššia miera inflácie za 13 rokov. V raste pokračujú spotrebiteľské ceny aj v tomto období a analytici očakávajú, že v januári by inflácia mohla dosiahnuť 8 %.