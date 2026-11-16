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Mora: Úver EIB pre Airbus neporušuje žiadne pravidlá

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Na snímke Airbus A320. Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Európska investičná banka (EIB) poskytla úver pre leteckého výrobcu Airbus za úplne štandardných podmienok, tvrdí.

Autor TASR
Bratislava 16. novembra (TASR) - Európska investičná banka (EIB) poskytla úver pre leteckého výrobcu Airbus za úplne štandardných podmienok a neporušila žiadne pravidlá medzinárodného obchodu. V rozhovore pre TASR to uviedol viceprezident EIB Marek Mora v odpovedi na otázku k výhradám zo strany Spojených štátov.

„Existuje zmluva medzi Spojenými štátmi a Európou o tom, že si nebudeme takpovediac podrážať nohy. Pokiaľ viem, nebola podaná žiadna žaloba ani nebol urobený žiadny formálny krok. Myslím si, že to skôr súviselo s tou atmosférou pred voľbami,“ priblížil Mora.

Koncom októbra zverejnil obchodný splnomocnenec USA Jamieson Greer vyjadrenie, podľa ktorého úver EIB pre Airbus ohrozuje obchodný mier medzi EÚ a USA vrátane dohody o financovaní veľkých projektov v oblasti civilných lietadiel.

Americký výrobca lietadiel Boeing už v júli naliehal na vládu vo Washingtone, aby žiadala podrobné vysvetlenie podmienok úveru pre Airbus a preverila, či je v súlade s dohodou z roku 2021, ktorú USA a EÚ uzavreli na pozadí sporov o dotovanie výrobcov lietadiel.
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