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Mora:Význam úverov EIB rastie,verejný sektor v SR ich môže využiť viac
Priestor na rozšírenie spolupráce vidí viceprezident EIB nielen pri centrálnej vláde, ale aj na úrovni samospráv.
Autor TASR
Bratislava 17. novembra (TASR) - Európska investičná banka (EIB) vidí na Slovensku priestor na výraznejšie zapojenie verejného sektora do jej úverových programov. V rozhovore pre TASR to uviedol viceprezident EIB Marek Mora, podľa ktorého budú členské štáty EÚ vzhľadom na čoraz napätejšie rozpočty a rastúce investičné potreby musieť výhodné úvery a finančné nástroje využívať v oveľa väčšej miere než doteraz.
„Hovoríme členským štátom, našim akcionárom, že finančné nástroje sa určite budú musieť využívať viac. A ak sa budú využívať viac, tak my sme ich banka, ktorú môžu použiť,“ priblížil Mora. Akcionármi EIB je 27 členských štátov. Ako banka s najvyšším úverovým ratingom (AAA) si požičiava peniaze na kapitálových trhoch a za výhodných podmienok poskytuje úvery na investície, ktoré podporujú ciele EÚ. Banka podľa Moru dokáže verejné peniaze výrazne „napákovať“. „Z jedného eura garancie od Európskej komisie sme schopní do ekonomiky dostať až 15 eur vo forme financovania,“ skonštatoval.
Priestor na rozšírenie spolupráce vidí viceprezident EIB nielen pri centrálnej vláde, ale aj na úrovni samospráv. Banka samosprávnym krajom a mestám zvyčajne otvára viacúčelové úverové rámce, z ktorých môžu financovať obnovu vodovodov, verejnú dopravu či sociálnu infraštruktúru, ako sú opravy škôl a knižníc. V zahraničí sú bežné aj úvery na podporu dostupného bývania. Z minulosti má EIB skúsenosti so spoluprácou s Banskobystrickým, Košickým aj Bratislavským samosprávnym krajom.
Výber projektov podlieha prísnym kritériám vrátane posudzovania environmentálnych a sociálnych dosahov (ESG) či transparentnosti obstarávania. Pri infraštruktúre banka uprednostňuje ekologickejšie formy dopravy, napríklad železnice. „Nefinancujeme takmer nič, čo podporuje uhlíkovú stopu. Snažíme sa financovať projekty, ktoré ju znižujú,“ vysvetlil Mora s tým, že napríklad cestné projekty či obchvaty financujú len výnimočne, ak sa preukáže výrazný pokles celkových emisií CO2.
Okrem priamych investícií do konkurencieschopnosti dokáže EIB štátom aj regionálnym samosprávam pomôcť výhodnými úvermi na pokrytie ich povinného národného spolufinancovania pri eurofondových projektoch v rámci kohéznej politiky.
V roku 2025 EIB na Slovensku financovala projekty v hodnote 649 miliónov eur, najviac za posledných päť rokov. Najväčším úverom bolo 350 miliónov eur pre skupinu ZSE na modernizáciu a digitalizáciu distribučných sietí. Ďalší rekord pravdepodobne v roku 2026 nepadne. „Zatiaľ máme podpísané operácie asi za 378 miliónov eur. Na tú sumu z minulého roka sa asi nedostaneme, ale myslím si, že to ešte o nejaké desiatky miliónov tento rok zvýšime,“ uviedol viceprezident EIB.
„Hovoríme členským štátom, našim akcionárom, že finančné nástroje sa určite budú musieť využívať viac. A ak sa budú využívať viac, tak my sme ich banka, ktorú môžu použiť,“ priblížil Mora. Akcionármi EIB je 27 členských štátov. Ako banka s najvyšším úverovým ratingom (AAA) si požičiava peniaze na kapitálových trhoch a za výhodných podmienok poskytuje úvery na investície, ktoré podporujú ciele EÚ. Banka podľa Moru dokáže verejné peniaze výrazne „napákovať“. „Z jedného eura garancie od Európskej komisie sme schopní do ekonomiky dostať až 15 eur vo forme financovania,“ skonštatoval.
Priestor na rozšírenie spolupráce vidí viceprezident EIB nielen pri centrálnej vláde, ale aj na úrovni samospráv. Banka samosprávnym krajom a mestám zvyčajne otvára viacúčelové úverové rámce, z ktorých môžu financovať obnovu vodovodov, verejnú dopravu či sociálnu infraštruktúru, ako sú opravy škôl a knižníc. V zahraničí sú bežné aj úvery na podporu dostupného bývania. Z minulosti má EIB skúsenosti so spoluprácou s Banskobystrickým, Košickým aj Bratislavským samosprávnym krajom.
Výber projektov podlieha prísnym kritériám vrátane posudzovania environmentálnych a sociálnych dosahov (ESG) či transparentnosti obstarávania. Pri infraštruktúre banka uprednostňuje ekologickejšie formy dopravy, napríklad železnice. „Nefinancujeme takmer nič, čo podporuje uhlíkovú stopu. Snažíme sa financovať projekty, ktoré ju znižujú,“ vysvetlil Mora s tým, že napríklad cestné projekty či obchvaty financujú len výnimočne, ak sa preukáže výrazný pokles celkových emisií CO2.
Okrem priamych investícií do konkurencieschopnosti dokáže EIB štátom aj regionálnym samosprávam pomôcť výhodnými úvermi na pokrytie ich povinného národného spolufinancovania pri eurofondových projektoch v rámci kohéznej politiky.
V roku 2025 EIB na Slovensku financovala projekty v hodnote 649 miliónov eur, najviac za posledných päť rokov. Najväčším úverom bolo 350 miliónov eur pre skupinu ZSE na modernizáciu a digitalizáciu distribučných sietí. Ďalší rekord pravdepodobne v roku 2026 nepadne. „Zatiaľ máme podpísané operácie asi za 378 miliónov eur. Na tú sumu z minulého roka sa asi nedostaneme, ale myslím si, že to ešte o nejaké desiatky miliónov tento rok zvýšime,“ uviedol viceprezident EIB.