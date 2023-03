Morawiecki: Zákaz spaľovacích motorov v EÚ je neakceptovateľný

Varšava 30. marca (TASR) – Poľsko sa nikdy nezmieri so zákazom predaja áut so spaľovacími motormi, ktorý má v celej EÚ platiť od roku 2035. Uviedol to v utorok poľský premiér Mateusz Morawiecki. TASR správu prevzala od agentúry PAP.



"Urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme ochránili poľské rodiny pred ďalšou pseudoideologickou myšlienkou, ktorú presadzujú bohaté krajiny a byrokrati z Bruselu," napísal Morawiecki na sociálnych sieťach Twitter a Facebook.



Ministri energetiky EÚ v utorok (28. 3.) odsúhlasili legislatívu, v rámci ktorej bude od roku 2035 možné v európskom bloku zaregistrovať len nové autá a dodávky poháňané klimaticky neutrálnymi palivami.



Poľsko bolo jedinou krajinou, ktorá hlasovala proti smernici Rady EÚ. Taliansko, Rumunsko a Bulharsko sa zdržali hlasovania.



"Poľsko víta ekologickú transformáciu, ale takú, ktorá chápe a podporuje členské štáty namiesto toho, aby ničila ich ekonomiky a rozpočty bežných občanov," napísal Morawiecki.