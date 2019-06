Morgan Stanley: Obchodná vojna s Čínou môže stiahnuť USA do recesie

Rast americkej ekonomiky negatívne ovplyvní zvyšovanie nákladov, spomalenie dopytu a zníženie výdavkov firiem.

New York 3. júna (TASR) - Obchodná vojna amerického prezidenta Donalda Trumpa s Čínou by mohla stiahnuť ekonomiku USA do recesie za necelý rok. Varovala pred tým banka Morgan Stanley vo svojej analýze, ktorú zverejnila v nedeľu (2. 6.).



Ak Spojené štáty uskutočnia svoje hrozby o zvýšení ciel na čínsky dovoz na 25 %, a ak Čína prijme odvetné kroky, "môžeme v priebehu troch štvrťrokov skončiť v recesii," povedal Chetan Ahya, hlavný ekonóm Morgan Stanley.



Rast americkej ekonomiky totiž negatívne ovplyvní zvyšovanie nákladov, spomalenie dopytu a zníženie výdavkov firiem. Prípadná vládna politika na zmiernenie "bolesti" pravdepodobne neprinesie včas želaný efekt, dodal.