Morgan Stanley očakáva nárast ceny Brentu na 110 USD/barel

New York 14. decembra (TASR) - Americká banka Morgan Stanley v stredu uviedla, že očakáva zvýšenie ceny ropnej zmesi Brent na úroveň približne 110 USD (103,30 eura) za barel (159 litrov) do polovice roka 2023. Ako dôvod uviedla rastúci dopyt a napätú ponuku. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



"Naďalej sme konštruktívni, pokiaľ ide o ceny ropy poháňané oživujúcim sa dopytom (opätovné otvorenie Číny, oživenie leteckej dopravy) pri obmedzenej ponuke v dôsledku nízkej úrovne investícií, rizík vo veci dodávok z Ruska, konca uvoľňovania strategických rezerv (SPR) a spomalenia produkcie ropy z bridlíc v USA," uviedla investičná banka USA v poznámke.



Ceny ropy v stredu vzrástli po tom, ako OPEC a Medzinárodná agentúra pre energetiku predpovedali oživenie dopytu v priebehu budúceho roka.



Makroekonomické nepriaznivé vetry tlačia trh do mierneho nadbytku ponuky a pravdepodobne udržia ceny v určitom rozsahu v 1. štvrťroku 2023, napísala banka.



Ropný stratég Morgan Stanley Martijn Rats však predpovedá, že sa trh v 2. štvrťroku vráti do rovnováhy a v druhej polovici roka 2023 sa ešte viac sprísni.



(1 EUR = 1,0649 USD)