Morgan Stanley očakáva zníženie úrokových sadzieb v eurozóne v júni

New York/Frankfurt nad Mohanom 13. novembra (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) pristúpi k prvému zníženiu úrokových sadzieb na svojom júnovom zasadnutí. Uviedla to v najnovšej prognóze americká banka Morgan Stanley. Informovala o tom agentúra Reuters.



"Prvú redukciu úrokových sadzieb očakávame v júni, a to o 25 bázických bodov. Znižovanie bude potom pokračovať až na 2 % v septembri 2025," dodala banka.



"Myslíme si, že ECB dosiahla úrovňou (depozitnej) sadzby 4 % svoj strop," povedal hlavný ekonóm Morgan Stanley pre Európu Jens Eisenschmidt. Ako dodal, po dosiahnutí tejto úrovne začína postupne presúvať svoju pozornosť zo súčasnej inflácie k prognózam.