Morgan Stanley očakáva v roku 2025 prebytok na trhu s ropou

New York 22. júla (TASR) - Ropný trh je v súčasnosti napätý, na budúci rok by však ropa na svetovom trhu mala byť v prebytku. Uviedla to v týchto dňoch americká investičná banka Morgan Stanley, ktorá zároveň očakáva, že cena ropy Brent by mala klesnúť pod 80 USD (73,46 eura) za barel (159 litrov). Informovala o tom agentúra Reuters.



Podľa Morgan Stanley bude trh väčšinu 3. štvrťroka napätý. Počas 4. štvrťroka by sa však naň mala vrátiť rovnováha po tom, ako sa vysoký sezónny dopyt postupne utlmí a zároveň by sa mali začať zvyšovať dodávky zo strany štátov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) aj štátov mimo nej. Morgan Stanley odhaduje, že dodávky OPEC aj nečlenských krajín budú v roku 2025 rásť v priemere o 2,5 milióna barelov denne. To je výraznejšie tempo rastu, než sa predpokladá pri dopyte.



Čo sa týka cien ropy, banka ponechala svoj odhad vývoja ceny ropy Brent na 3. štvrťrok nezmenený. Aj naďalej tak očakáva na toto obdobie cenu severomorskej ropnej zmesi na úrovni 86 USD za barel. Na tejto úrovni s ňou v danom období počíta aj ďalšia investičná banka Goldman Sachs.



V budúcom roku však Morgan Stanley odhaduje pokles ceny Brentu, a to pod 80 USD za barel. Predpokladá, že v roku 2025 sa bude pohybovať od strednej po hornú úroveň 70-dolárového pásma.



(1 EUR = 1,089 USD)