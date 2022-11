Morgan Stanley: USA sa v roku 2023 možno vyhnú recesii, Európa nie

Tokio 14. novembra (TASR) - Británia a eurozóna sa na budúci rok pravdepodobne prepadnú do recesie, ale Spojené štáty jej môžu vďaka odolnému trhu práce tesne uniknúť. Uviedli to v nedeľu (13. 11.) analytici americkej investičnej banky Morgan Stanley. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Opätovné otvorenie Číny po takmer troch rokoch obmedzení v dôsledku ochorenia COVID-19 povedie k oživeniu jej ekonomiky, ako aj ďalších rozvíjajúcich sa ázijských trhov, odhaduje Morgan Stanley v sérii správ.



Analytici banky predpokladajú, že globálna ekonomika v budúcom roku vzrastie o 2,2 %, čo je menej ako odhad Medzinárodného menového fondu, ktorý počíta s jej nárastom o 2,7 %.



Banka predpovedá tiež na budúci rok rozdiel medzi vývojom vyspelých ekonomík, ktoré sa buď "prepadnú, alebo priblížia k recesii", a rozvíjajúcich sa ekonomík, ktoré sa "mierne zotavia". Celkovo však bude globálna ekonomika pokračovať v raste.



Číne predpovedá banka v roku 2023 hospodársky rast o 5 %, čím prekoná odhad priemerného tempa rastu rozvíjajúcich sa trhov na úrovni 3,7 %, zatiaľ čo priemerný rast v skupine 10 vyspelých krajín dosiahne len 0,3 %.



Centrálne banky na celom svete tento rok zvýšili úrokové sadzby, aby obmedzili prudko stúpajúcu infláciu. Morgan Stanley sa domnieva, že americký Federálny rezervný systém (Fed) ponechá úrokové sadzby vysoké aj v roku 2023, keďže inflácia zostane silná aj po tom, ako dosiahne vrchol vo 4. štvrťroku tohto roka.



"Ekonomika USA sa v roku 2023 vyhne recesii, ale jej pristátie nebude také mäkké, keďže rast pracovných miest sa spomaľuje a miera nezamestnanosti ďalej stúpa," uvádza sa v správe, v ktorej banka predpovedá USA rast hospodárstva o 0,5 % v budúcom roku.



"Kumulatívny efekt prísnej menovej politiky v roku 2023 sa prenesie do roku 2024, čo bude mať za následok dva veľmi slabé roky," dodáva správa.



Aj v globálnom meradle by mala inflácia vyvrcholiť v aktuálnom štvrťroku, dodali analytici.