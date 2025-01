Morgan Stanley zhoršila výhľad rastu britskej ekonomiky

Londýn 27. januára (TASR) - Investičná banka Morgan Stanley zhoršila vyhliadky rastu britskej ekonomiky na tento rok. Najnovšie predpokladá, že rast nedosiahne ani 1 %. Banka sa tak pridala k ďalším investičným bankám ako Goldman Sachs a J.P.Morgan, pričom ako dôvod uviedla stagnáciu ekonomiky a známky útlmu na britskom pracovnom trhu. Informovala o tom agentúra Reuters.



Banka v pondelok uviedla, že v prípade Británie očakáva tento rok rast ekonomiky o 0,9 %. Jej predchádzajúca prognóza uvádzala rast na úrovni 1,3 %. V rovnakom rozsahu očakávajú rast aj investičné banky Goldman Sachs a J.P.Morgan, na druhej strane britská centrálna banka je optimistickejšia a počíta s tohtoročným rastom o 1,5 %. Čiastočne vychádza z očakávaného zvýšenia výdavkov štátu, o čom pri predkladaní návrhu rozpočtu na rok 2025 v októbri minulého roka informovala ministerka financií Rachel Reevesová.



Britská ekonomika vykázala v 3. štvrťroku nulový medzikvartálny rast. Poukázali na to spresnené údaje štatistického úradu, ktoré úrad zverejnil koncom decembra. Navyše štatistici revidovali aj údaje za 2. štvrťrok. Pôvodne uvádzali rast britskej ekonomiky o 0,5 %, v decembri však oznámili, že dosiahol iba 0,4 %.



Nepriaznivý vývoj britskej ekonomiky sa očakáva aj za 4. kvartál. Bank of England (BoE) odhaduje, že aj za posledný štvrťrok minulého roka ekonomika zaznamená stagnáciu.



Podľa Morgan Stanley ekonomike nepomáha ani stále prísna menová politika BoE. Banka začala zvyšovať úrokové sadzby v decembri 2021, skôr než ostatné veľké centrálne banky, a až do júla minulého roka držala kľúčovú úrokovú sadzbu na 16-ročnom maxime 5,25 %.



Od vlaňajšieho júla ju znížila iba dvakrát, čo je zasa menší počet redukcií než v prípade iných centrálnych bánk. Okrem toho oznámila, že v uvoľňovaní menovej politiky plánuje byť opatrná a sadzby bude znižovať iba postupne, pričom poukázala na pretrvávajúce inflačné tlaky.



"Aj keď vplyv prísnej menovej politiky BoE už nie je taký dramatický, dôsledky pre ekonomiku sú stále cítiť," povedala Marina Zavolocková z Morgan Stanley. Investičná banka naďalej počíta s tým, že BoE zníži hlavnú úrokovú sadzbu tento rok až päťkrát, konkrétne vo februári, máji, júni, auguste a v novembri. Zároveň odhaduje, že kľúčová úroková sadzba BoE klesne do konca roka z terajších 4,75 % na 3,50 %.



Trhy sú pesimistickejšie a počítajú v roku 2025 s dvomi, maximálne tromi redukciami hlavnej úrokovej sadzby BoE, a to o 25 bázických bodov. Čo sa týka najbližšieho zasadnutia banky 6. februára, očakávajú zníženie sadzby na 4,50 %, pričom pravdepodobnosť tejto redukcie stanovili na 85 %.