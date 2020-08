Moskovská burza spustí obchodovanie s 19 akciami z indexu S&P 500

Moskva 17. augusta (TASR) - Moskovská burza od budúceho pondelka (24. 8.) spustí obchodovanie s 19 najlikvidnejšími akciami amerického indexu S&P 500.



Burza pôvodne plánovala, že bude od 17. augusta ponúkať obchodovanie s americkými blue chipmi. Ide o dlho očakávaný prelomový projekt, ktorý spomalili západné sankcie.



Moskovská burza začne od budúceho týždňa ponúkať akcie nasledujúcich spoločností: Microsoft Corp, Amazon.com Inc, NVIDIA Corp, McDonald’s Corp, Facebook Inc, Twitter Inc, Alphabet Inc, Exxon Mobil Corp, Boeing Co, Intel Corp, AT&T Inc, Pfizer Inc, Visa Inc, Netflix Inc, Micron Technology Inc, Activision Blizzard Inc, Walt Disney Co, Advance Micro Devices Inc a Mastercard Inc. Od 7. septembra potom spustí obchodovanie s akciami Apple.



Najväčšia ruská burza uviedla, že ešte v tomto roku pridá ďalšie tituly z indexu S&P 500. Akcie sa budú obchodovať v ruských rubľoch.