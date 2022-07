Moskva by mohla prevziať kontrolu aj nad projektom Sachalin-1

Moskva 7. júla (TASR) - Ropno-plynárenský projekt Sachalin-1 na ruskom Ďalekom východe bude presunutý pod kontrolu Moskvy rovnako ako projekt Sachalin-2. Uviedol to vo štvrtok predseda výboru pre energetiku dolnej komory ruského parlamentu Pavel Zavaľnyj. Kremeľ zatiaľ jeho slová nepotvrdil. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Ruský prezident Vladimir Putin minulý týždeň podpísal dekrét umožňujúci Rusku prevziať kontrolu nad ropno-plynárenským projektom Sachalin-2. V ňom majú takmer 50-percentný podiel firma Shell a japonské spoločnosti Mitsui a Mitsubishi, pričom krok Moskvy môže firmy prinútiť z projektu odísť.



Teraz by podľa Zavaľného mohla ruská vláda urobiť to isté aj s ďalším ropným a plynárenským projektom na Ďalekom východe Sachalin-1. V ňom sú akcionármi štyri firmy, ruský ropný koncern Rosnefť, americký ExxonMobil, japonská firma SODECO a indická ONGC Videsh. Americká spoločnosť sa však už v marci, krátko po útoku Ruska na Ukrajinu, rozhodla, že projekt opustí.



"V dôsledku sankcií sme boli prinútení presunúť projekt Sachalin-2 spod režimu dohody o deľbe produkcie pod kontrolu Moskvy. Jednoznačne rovnako sa bude postupovať aj v prípade projektu Sachalin-1," povedal Zavaľnyj s tým, že po uvalení sankcií sa firmy nemôžu aktívne zúčastňovať na projektoch, čo vytvára pre Rusko viaceré riziká a núti ho robiť takéto rozhodnutia.



Ešte pred jeho vyjadreniami podpredseda ruskej vlády Jurij Trutnev uviedol, že produkcia ropy z projektu Sachalin-1 zaznamenala v dôsledku "reštrikcií" prudký prepad. Zatiaľ čo pred uvalením sankcií sa v rámci projektu ťažilo zhruba 220.000 barelov ropy denne (1 barel = 159 litrov), v súčasnosti projekt produkuje približne 10.000 barelov/deň.



Zavaľného vyjadrenia však Kremeľ priamo nepotvrdil. Ako povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, Rusko zatiaľ neprijalo žiadne konkrétne rozhodnutie, čo sa týka budúcnosti medzinárodného ropného a plynárenského projektu Sachalin-1.