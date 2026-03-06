< sekcia Ekonomika
Moskva neposkytne kvantitatívne údaje o dodávkach ropy pre Indiu
Autor TASR
Moskva 6. marca (TASR) - Rusko nezverejní kvantitatívne údaje o dodávkach ruskej ropy pre Indiu, a to z pochopiteľných dôvodov, keďže „existuje veľmi veľa neprajníkov“, uviedol v piatok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
„Nie, samozrejme, z pochopiteľných dôvodov nezverejníme žiadne kvantitatívne údaje. To je prvoradé. Existuje príliš veľa neprajníkov,“ odpovedal na brífingu Peskov na otázku, aký objem ruskej ropy teraz môže nakúpiť India. Indický denník Economic Times predtým informoval, že tankery by mohli v budúcom týždni dodať do Indie takmer 22 miliónov barelov (1 barel = 159 litrov) ruskej ropy. To by krajine pomohlo kompenzovať výpadok v dodávkach energií spôsobený eskaláciou konfliktu na Blízkom východe.
Americké ministerstvo vo štvrtok (5. 3.) udelilo 30-dňovú výnimku, ktorá umožňuje Indii nakupovať ruskú ropu. Predaj ruskej ropy má podľa ministerstva pomôcť Indii zmierniť tlak spôsobený pokusom Iránu získať globálnu energetickú prevahu. Irán je od konca februára terčom amerických a izraelských útokov, na ktoré odpovedá odvetnými údermi na Izrael a ďalšie štáty v regióne.
Vojna na Blízkom východe ovplyvnila produkciu a distribúciu ropy a zemného plynu a lodná doprava cez strategický Hormuzský prieliv spájajúci Perzský záliv s Arabským morom sa podľa odhadu niektorých analytikov znížila o približne 90 percent. India je podľa agentúry Reuters citlivá na výkyvy v dodávkach energií, pretože približne 40 % ropy z Blízkeho východu dováža práve cez Hormuzský prieliv.
