Moskva popiera krádež dcérskej spoločnosti pivovaru Carlsbergu v Rusku

Moskva 12. novembra (TASR) - Rusko v sobotu (11. 11.) poprelo správy o krádeži dcérskej spoločnosti dánskeho pivovaru Carlsberg. Vyhlásilo, že jej zabavenie bolo legálne. Reagovalo tak na vyhlásenie šéfa dánskej pivovarníckej spoločnosti. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Carlsberg v júni oznámil, že sa našiel kupec pre pivovar Baltika, ktorý vlastnil od roku 2000. Na dokončenie transakcie však bolo potrebné, aby boli pivovaru doručené súhlasné stanoviská ruských úradov. Nasledujúci mesiac, teda v júli, bolo v dekréte, ktorý podpísal prezident Vladimir Putin, uvedené, že kontrolu nad Baltikou preberá štát.



Generálny riaditeľ Carlsbergu Jacob Aarup-Andersen v tejto súvislosti povedal, že Rusko podnik "ukradlo". Poznamenal tiež, že pivovarnícka skupina neuzavrie dohodu s Kremľom, čím by mu pomohla, "aby to vyzeralo legitímne".



"Informácie prezentované Aarup-Andersenom nemajú nič spoločné s realitou," povedala hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharová. Podľa nej akcie Baltiky boli v súlade so zákonom dočasne prevedené pod správu štátu.



Stovky západných spoločností opustili Rusko od začiatku jeho invázie na Ukrajinu vo februári 2022, pričom mnohé z nich úplne odpísali tamojšie aktíva alebo ich previedli pod cenu na ruské firmy.



Kremeľ sprísnil obmedzenia pre zahraničné spoločnosti, ktoré sa snažia predať svoje ruské dcéry. Koncom októbra uviedol, že západné firmy nebudú mať pri predaji svojich ruských aktív možnosť voľne odísť.