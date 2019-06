Most-Híd navrhuje zvýšiť nezdaniteľnú časť základu dane v roku 2020

Poslanci Mosta-Híd upustili od svojho pôvodne predstaveného zámeru, aby sa nezdaniteľná časť základu dane zvyšovala postupne až na 22,7- násobok od roku 2021.

Bratislava 4. júna (TASR) - Poslanci koaličnej strany Most-Híd navrhujú zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane v budúcom roku. Zvýšiť sa má z 19,2-násobku na 21-násobok sumy platného životného minima. Návrh novely zákona o dani z príjmov predložila do parlamentu skupina poslancov Irén Sárközy, Tibor Bastrnák a Béla Bugár. Plénum by sa ňou malo zaoberať na nadchádzajúcej schôdzi. Novela by mala začať platiť od 1. januára 2020.



Navrhované opatrenie je súčasťou koaličného sociálneho balíčka. Poslanci Mosta-Híd však upustili od svojho pôvodne predstaveného zámeru, aby sa nezdaniteľná časť základu dane zvyšovala postupne až na 22,7- násobok od roku 2021. V súčasnosom návrhu hovoria o zvýšení len od budúceho roka.



Cieľom tohto opatrenia je podľa poslancov zvýšiť životnú úroveň pracujúcich, práve na to má poslúžiť zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane. "Európska komisia vo svojej aktuálnej správe o Slovensku konštatuje, že Slovensko sa príliš spolieha vo svojom rozpočte na daňové zaťaženie práce. Kým priemerné daňové a odvodové príjmy z práce v roku 2016 boli v únii na úrovni 49,7 % z celkovej výšky zdaňovania, tak na Slovensku to bolo až 53,9 %," upozornili poslanci s tým, že EK osobitne upozornila na vysoké daňovo-odvodové zaťaženie pri zamestnancoch zarábajúcich menej ako priemernú mzdu v porovnaní s inými krajinami Európskej únie.



"Daňové zaťaženie zamestnancov v posledných rokoch sa dokonca zvyšuje, čo súvisí s tým, že nezdaniteľné časti základu dane rastú pomalšie, ako rastú mzdy," tvrdia poslanci. Výsledkom podľa nich je to, že daň z príjmu tvorí postupne vyššiu časť zo mzdy zamestnanca. "Najzreteľnejšie to je vidno pri zamestnancoch zarábajúcich minimálnu mzdu. Kým napríklad v roku 2014 neplatili žiadnu daň z príjmov, tak v roku 2019 ich daň z príjmu vychádza na 23,97 eura mesačne. Prejavuje sa to aj v dynamicky rastúcich príjmoch rozpočtu verejnej správy z dane z príjmov fyzických osôb," uviedli poslanci v predkladacej správe k novele zákona.