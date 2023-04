Most medzi Kalábriou a Sicíliou majú postaviť talianske firmy

Rím 4. apríla (TASR) - Talianska vláda predstavila podrobnosti plánu na vybudovanie mosta, ktorý by spojil taliansku pevninu so Sicíliou. Projekt bude stáť približne desať miliárd eur a výstavbu zabezpečí konzorcium pod vedením Talianska, oznámil v utorok minister infraštruktúry a podpredseda talianskej vlády Matteo Salvini. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Záujem o účasť na projekte prejavili stavebné firmy z celého sveta vrátane Číny, cieľom vlády však je, aby most postavili talianske spoločnosti, povedal na tlačovej konferencii Salvini. Na čele konzorcia by podľa miestnych médií mohla stáť najväčšia talianska stavebná skupina Webuild.



Dekrét o výstavbe visutého lanového mosta nad Messinským prielivom, ktorý oddeľuje pevninské Taliansko od ostrova Sicília, schválil v marci kabinet talianskej premiérky Giorgie Meloniovej.



Výstavbu takéhoto mosta zvažovalo už v minulosti niekoľko talianskych vlád, no z rôznych dôvodov sa tak nestalo. Projekt sa tiež stretol s kritikou zo strany environmentalistov a analytikov, ktorí sa obávajú seizmickej aktivity v danej oblasti a tiež vplyvu mafie.



S výstavbou by sa malo začať v roku 2024. Visutý most s jedným oblúkom by mal mať dĺžku 3,2 kilometra.