Most v Ľuboreči čaká rekonštrukcia, vyžiada si dopravné obmedzenia

Ľuboreč 4. júna (TASR) - Most na ceste I/75 v obci Ľuboreč v okrese Lučenec čaká komplexná rekonštrukcia. Pôvodný most bude v rámci projektu zbúraný, na hlavnom ťahu medzi okresmi Lučenec a Veľký Krtíš tak budú platiť aj dopravné obmedzenia. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Slovenskej správy ciest (SSC) Jana Lukáčová.



Most na okraji obce Ľuboreč, ktorý prechádza ponad rovnomenný potok, je vo veľmi zlom technickom stave a podľa SSC vykazuje viacero porúch. „Vozovka na moste a predmostiach je s nerovnosťami a vyjazdenými koľajami, má trhliny, prostredníctvom ktorých preniká cez izoláciu mosta agresívna voda na povrch nosnej konštrukcie. Záchytné zariadenie je zastarané, deformované a skorodované,“ uviedla SSC v súťažných podkladoch k verejnému obstarávaniu s tým, že výrazné poruchy vykazuje aj nosná konštrukcia a spodná stavba.



V rámci komplexnej rekonštrukcie mosta dôjde k jeho zbúraniu a výstavbe novej konštrukcie. Projekt počíta aj s výmenou obrusnej vrstvy vozovky v nevyhnutnom rozsahu pred a za mostom. Práce bude na základe výsledku tendra realizovať spoločnosť Colas Slovakia, dokončené by mali byť do konca roka. „SSC odovzdá tento mesiac stavenisko zhotoviteľovi. Cena diela, ktorá vzišla z verejného obstarávania zhotoviteľa, je 1.079.138,53 eura s DPH,“ dodala Lukáčová.



Rekonštrukcia mosta v obci Ľuboreč si na hlavnom ťahu medzi lučeneckým a veľkokrtíšskym okresom vyžiada i dopravné obmedzenia. Pre búranie pôvodného mosta bude v mieste kríženia osadené dočasné premostenie. „Vedľa existujúceho mosta bude zriadená obojsmerná obchádzková trasa v jednom pruhu riadená cestnou svetelnou signalizáciou,“ priblížila hovorkyňa SSC.