Most nad cestou I/66 v Poprade podoprú, v nosníkoch sú trhliny

Poprad 7. septembra (TASR) - Na neplánovanom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Poprade v stredu poslanci schválili 500.000 eur z rozpočtu na podopretie hlavíc pilierov na moste nad štátnou cestou I/66. Na objekte, ktorý prepája ulice Ludvika Svobodu a Suchoňova, už zúžili jazdné pruhy, dôvodom je jeho rizikový stav, čo potvrdila diagnostika.



"Na predmetnom mostnom objekte už došlo k zmene organizácie dopravy spočívajúcej v zamedzení vjazdu vozidlám nad 19 ton a zároveň aj k zúženiu jazdných pruhov sústredením dopravy do strednej časti mosta. Okrem toho je však potrebné neodkladné spracovanie projektovej dokumentácie podopretia konzol hlavíc pilierov a do konca roka 2022 aj samotná realizácia podopretia," uvádza sa v dôvodovej správe predloženej poslancom. Prostredníctvom správcu mostného objektu dôjde aj k osadeniu online 24-hodinového monitoringu trhlín na nosníkoch, čo si vyžiada ďalších približne 70.000 eur.



Riaditeľ Správy mestských komunikácií v Poprade Peter Fabian doplnil, že do konca roka sa postavia štyri pilóty, ktoré podoprú bočné nosníky. "Tie už ostanú súčasťou mosta. V najbližších piatich rokoch bude potrebné vyriešiť kompletnú rekonštrukciu mostnej konštrukcie. Zatiaľ nie je jasné, koľko si to vyžiada finančných prostriedkov, pretože diagnostiku sme dostali len v piatok (2. 9.). Aj preto bolo takto narýchlo zvolané zastupiteľstvo, aby sa schválili prostriedky na podoprenie, aby sme mohli miestnu komunikáciu opätovne sprevádzkovať vo všetkých jazdných pruhoch," objasnil Fabian. Zároveň ubezpečil, že most sa búrať nebude, na základe monitoringu sa rozhodne, čo bude s poškodenou konštrukciou ďalej. Mostný objekt spája dve popradské sídliská a patrí medzi najvyťaženejšie.