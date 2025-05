Námestovo 14. mája - Most ponad Oravskú priehradu by mohol byť pod stálym dohľadom. Na utorkovom (13. 5.) rokovaní Dopravnej komisie Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) poslanci odporučili vyčleniť 122.450 eur na komplexný online monitoring mosta ponad Oravskú priehradu. Na sociálnej sieti o tom informoval poslanec Národnej rady SR a ŽSK Igor Janckulík.



Podľa Janckulíka je cieľom zabezpečiť nepretržité sledovanie technického stavu mosta, a to najmä trhlín a korózie nosných lán. „Monitoring bude pod dohľadom autorizovaného statika a umožní nám presnejšie vyhodnocovať vplyv zistených nedostatkov na statiku mosta,“ uviedol poslanec.



Ročná prevádzka systému by mala stáť približne 30.000 eur. „Investíciu ešte musí schváliť Zastupiteľstvo ŽSK na svojom zasadnutí 26. mája. Ak prejde, zariadenie bude namontované už v priebehu júna. Táto investícia je veľmi dôležitá. Potrebujeme mať presné údaje o jeho stave a bezpečnosti pre motoristov,“ doplnil Janckulík s tým, že kraj nemá finančné zdroje na jeho opravu a štát nemá záujem pomôcť.