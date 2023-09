Most ponad rieku Belá zrekonštruovali za vyše pol milióna eur

Liptovská Kokava 11. septembra (TASR) – Zrekonštruovaný most v Liptovskej Kokave ponad rieku Belá odovzdali do užívania. Obnova si vyžiadala investíciu takmer 600.000 eur. Informovala o tom hovorkyňa Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Eva Lacová.



Práce na moste v dĺžke 66 metrov sa začali v apríli tohto roka. Súčasťou prác bolo vybudovanie nových krajných opôr, zosilnenie existujúcich medziľahlých pilierov a zosilnenie konštrukcie. Most bol provizórnym premostením ešte z čias vojnového obdobia.



"Prácami sme zvýšili únosnosť mosta z pôvodnej normálnej zaťažiteľnosti sedem ton na 12 ton a z pôvodnej výhradnej zaťažiteľnosti 16 ton na 41 ton. To znamená, že odteraz je prejazdný aj pre ťažkú nákladnú dopravu," uviedol riaditeľ liptovského závodu Správy ciest ŽSK Martin Lang.