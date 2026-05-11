Most pri Hronskej Breznici celkovo obnovia, oprava bude v etapách
Autor TASR
Zvolen 11. mája (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) pokračuje v opravách pri Hronskej Breznici vo Zvolenskom okrese. V ďalších dňoch sa začne komplexná oprava mosta Hronská Breznica na rýchlostnej ceste R1 za Žiarom nad Hronom. TASR o tom v pondelok informoval odbor mediálnej komunikácie NDS.
Podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ spoločnosti Rastislav Droppa spresnil, že pred pár dňami sa skončili práce na rímsach prvého mostného objektu pri Hronskej Breznici. Podľa neho sa 16. mája začne komplexná oprava vedľajšieho mosta, ktorý sa nachádza o niekoľko stoviek metrov ďalej.
V najbližších troch mesiacoch budú pracovníci na moste Hronská Breznica (km 136,713) počas dňa aj noci vykonávať celkovú opravu. Najskôr vybudujú prejazd v strednom deliacom páse. Nasledovať bude demontáž zvodidiel a ríms či frézovanie vozovky na moste aj v jeho okolí. „Súčasťou rekonštrukcie bude aj odstránenie pôvodnej izolácie, sanácia nosnej konštrukcie a opôr,“ objasnila NDS. Pripomína, že budú betónovať rímsy a osádzať mostné závery či nové bezpečnostné prvky. Na moste pribudne aj trojmetrová protihluková stena pri obci Hronská Breznica.
Most Hronská Breznica sa nachádza na rýchlostnej ceste R1 za Žiarom nad Hronom, medzi Hronskou Dúbravou a Budčou. Oprava bude v troch etapách. V prvej vytvoria prejazd stredným deliacim pásom pred mostom, v ďalšej budú opravovať pravú stranu mosta v smere na Zvolen. V poslednej etape práce presunú na ľavú stranu mosta v smere na Žiar nad Hronom. „Je to jednopoľový most, teda je podopretý iba na svojom začiatku a konci, bez piliera v strede,“ konštatovala NDS.
