Most pri Mýtnej ostáva aj po sprejazdnení R2 pre sadanie uzavretý

Mýtna 21. decembra (TASR) – Most v obci Mýtna, ktorý je súčasťou novovybudovanej rýchlostnej cesty R2 medzi Mýtnou a Tomášovcami, ostáva aj po sprejazdnení úseku uzavretý. Dôvodom je sadanie krajných opôr mostného objektu. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Eva Žgravčáková.



"Mostný objekt v križovatke Mýtna je založený na veľkopriemerových pilótach. Zaťažovacie skúšky pilót vyhoveli projektovanému zaťaženiu, no pri krajných oporách dochádza k hodnotám sadania, ktoré sa dostávali k limitom uvažovaným v návrhu mosta. Pre zabránenie ďalšieho možného sadania krajných opôr sa pristúpilo k vylepšeniu podložia pod pilótami technológiou tlakovej injektáže, ktorá v súčasnej dobe prebieha," priblížila Žgravčáková.



Podľa diaľničiarov bude celková doba injektáže závisieť od postupu prác, priebežných meraní na oporách aj meteorologických podmienok. NDS tiež uviedla, že okolité obce boli o stave informované prostredníctvom rozhodnutia o predčasnom užívaní.



Rýchlostnú cestu R2 Mýtna – Tomášovce, Lovinobaňa s dĺžkou 13,5 kilometra, ktorá pozostáva z celkom 11 mostných objektov, slávnostne otvorili v pondelok (19. 12.) s výnimkou mostného objektu v križovatke Mýtna. Novootvorená R2 je pre autá do 3,5 tony spoplatnená diaľničnou známkou, pre nákladné vozidlá by mala byť od januára spoplatnená mýtom. Úsek bude nadväzovať na deväťkilometrový úsek R2 Kriváň – Mýtna, ktorý je aktuálne vo výstavbe.