Most v Hokovciach je v havarijnom stave, prejde rekonštrukciou

Hokovce 27. mája (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj pripravuje rekonštrukciu mosta ponad riečku Štiavnica v obci Hokovce v Levickom okrese. Ako sa uvádza vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie, predpokladaná hodnota zákazky je 1.118.692,57 eura.



Dôvodom rekonštrukcie je veľmi zlý technický stav mosta. Na základe diagnostického posudku z augusta 2022 bol zaradený do siedmeho stupňa, čo znamená, že je v havarijnom stave.



Podľa zmluvy o dielo s dodávateľom stavených prác bude most po rekonštrukcii zaradený do prvého stupňa, čo znamená, že bude bezchybný a bez akýchkoľvek skrytých alebo zjavných porúch. „Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo do 18 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska,“ konštatuje sa v zmluve.