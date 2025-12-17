< sekcia Ekonomika
Most v Želovciach vo Veľkokrtíšskom okrese je už prejazdný
Banská Bystrica 17. decembra (TASR) - Most v Želovciach vo Veľkokrtíšskom okrese je už v súčasnosti prejazdný. Úplné dokončenie všetkých stavebných prác naplánovali do 20. decembra. TASR o tom informovala Vanesa Čierna z tlačového oddelenia Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), ktorý most obnovuje.
Práce na moste v uplynulých dňoch pozastavili. Dôvodom boli novembrové intenzívne dažde a vyhlásenie tretieho stupňa povodňovej aktivity. Podľa BBSK bol pred rekonštrukciou v havarijnom stave, a tak ho zbúrali. „Mostovku tvorili nosníky, ktoré boli po termíne životnosti a premávka na moste bola čiastočne obmedzená z dôvodu jeho únosnosti,“ objasnila Čierna.
Oprava v Želovciach je súčasťou projektu obnovy 14 mostov, ktorý uskutočňuje BBSK. Verejnú súťaž na ich rekonštrukciu vyhrala zvolenská firma Viakorp. Celková hodnota diela je 4.662.000 eur s DPH. „Stanovená je celková suma za rekonštrukciu všetkých mostov a zhotoviteľ nemá zmluvnú povinnosť informovať o sumách za jednotlivé mosty,“ pripomenula Čierna. V júli 2026 by mali byť všetky práce ukončené a odovzdané.
Súčasťou projektu obnovy je aj most v Čelovciach v okrese Veľký Krtíš. BBSK uvádza, že ten zatiaľ nie je sprejazdnený ani v čiastočnom režime. Na stavbe naďalej prebiehajú práce. Kraj doplnil, že harmonogram ovplyvnili najmä nepriaznivé poveternostné podmienky v uplynulých týždňoch, ako aj technické komplikácie súvisiace so samotnou výstavbou. Do časového posunu sa podľa BBSK premietlo i čakanie na stanovisko rezortu obrany k riešeniu konkrétnych technických otázok. „Zhotoviteľ v súčasnosti robí všetko pre to, aby bol most čo najskôr aspoň čiastočne prejazdný,“ konštatovala Čierna s tým, že práce preto budú pokračovať aj počas vianočných sviatkov. Ich cieľom je minimalizovať obmedzenia pre obyvateľov a vodičov.
BBSK má vo svojej správe 1039 mostov, z nich približne štvrtina je v havarijnom stave. Spolu s ostatnými samosprávnymi krajmi v rámci riešenia celoslovenskej situácie so stavom mostov dlhodobo žiadajú o spoluprácu štát.
