Most vo Valaskej Belej rekonštruujú za viac ako 375.000 eur

Valaská Belá 14. októbra (TASR) - Most na ceste II/574 vo Valaskej Belej v okrese Prievidza sa dočkal komplexnej rekonštrukcie. Jeho stavebno-technický stav už bol nevyhovujúci. Do prác investuje Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) zo svojho rozpočtu viac ako 375.000 eur, dodávateľ by ich mal ukončiť začiatkom decembra. Pre TASR to uviedla hovorkyňa TSK Lenka Kukučková.



"S rekonštrukciou mostného objektu začal kraj z dôvodu jeho nevyhovujúceho stavebno-technického stavu, ktorého príčinou bol najmä vplyv nadmerného zaťaženia v spojitosti s vysokým vekom mosta," vysvetlila Kukučková. Nepriaznivo sa na stave objektu podľa nej podieľali aj prívalové dažde z roku 2021, ktoré spôsobili podmytie opôr a oporných krídel.



"Vzhľadom na prebiehajúcu investičnú akciu Slovenskej správy ciest v podobe rekonštrukcie cesty I/9 a jej plánovanej dočasnej uzávery má rekonštrukcia mosta strategický význam," skonštatovala Kukučková. Cesta II/574, na ktorej sa mostný objekt nachádza, totiž podľa nej tvorí významnú alternatívnu trasu pre vodičov smerujúcich z Prievidze na diaľničný úsek D1 a je potrebné zabezpečiť jej plnohodnotné fungovanie pre osobnú aj nákladnú dopravu.



Rekonštrukčné práce sú zamerané na komplexnú rekonštrukciu existujúcich častí mostovej konštrukcie vrátane osadenia novej rímsy, mostových krídel, zvodidlového zábradlia, novej izolácie a odvodňovacích prvkov.



Výška investície v zmysle podpísanej zmluvy o dielo je 375.724 eur. Stavebná firma má práce ukončiť do 3. decembra.