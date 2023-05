Mosty medzi Spišskými Vlachmi a okresom Košice-okolie obnovujú

Spišské Vlachy 31. mája (TASR) - Košický samosprávny kraj pokračuje v rozsiahlej rekonštrukcii piatich mostov, ide o projekt financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu. Hovorca Košického samosprávneho kraja Michal Hudák uviedol, že v druhej časti tejto etapy aktuálne obnovujú mostné objekty na trase od hranice okresu Košice-okolie po Spišské Vlachy. Hotové budú na jeseň.



"Ide o mosty cez Kojšovský potok vo Veľkom Folkmari, cez Záhorský potok pred Štefanskou Hutou, cez potok Studenec v Kolinovciach a dva mosty pred Spišskými Vlachmi – cez potok Oľšavec a cez Slatvinský potok," vymenoval Hudák. Celková investícia do opráv je vo výške takmer 1,72 milióna eur. Doprava v týchto úsekoch je riadená svetelnou signalizáciou a treba tam rátať s dočasnými obmedzeniami.



Predseda KSK Rastislav Trnka upozornil, že všetky z týchto mostov boli postavené v 50. až 80. rokoch minulého storočia, najstarší z nich, v obci Kolinovce, je z roku 1945. "Na mostoch máme stále obrovský investičný dlh, obnovu si vyžaduje už takmer každý druhý most," skonštatoval.



Práce zahŕňajú odstránenie mostných zvrškov, zvodidiel a vozovky až po povrch dosky, ktoré tvoria nosnú konštrukciu. Vybuduje sa nová spriahajúca doska, nový mostný zvršok aj vozovka. Stavbári dno miestnych potokov vyčistia a vytvoria aj kamenné sklzy na odvod vody. "Mosty sa demolovať nebudú, v rámci rekonštrukcie zosilnia nosné konštrukcie. Cestári pracujú vždy po poloviciach, vďaka čomu budú úseky počas rekonštrukcie prejazdné," dodal Hudák. Keďže ide o projekt financovaný z fondov Európskej únie, práce musia byť podľa neho ukončené do konca októbra.