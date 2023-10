Motivačný program U.S.Steel na odchod využilo cez 200 zamestnancov

Košice 6. októbra (TASR) - Septembrový motivačný program na ukončenie pracovného pomeru v košických oceliarňach U. S. Steel využilo viac ako 200 zamestnancov. Pre TASR to uviedol hovorca firmy Ján Bača s tým, že niektorí odídu až po splnení úloh, ktoré majú dokončiť. Počet zamestnancov hutníckej fabriky sa tak zníži na 8000.



Do motivačného programu na ukončenie pracovného pomeru u časti zamestnancov sa na základe dodatku ku platnej kolektívnej zmluve mohli pracovníci zapojiť od 7. do 14. septembra. Pri splnení viacerých podmienok zahŕňal možnosť skončiť pracovný pomer dohodou a vyplatenie jednorazovej mzdy za dlhodobý výkon v závislosti od počtu odpracovaných rokov. Jej maximálnu výšku stanovili na 15-násobok priemerného mesačného zárobku. Podmienkou pre uplatnenie dodatku bolo zrušenie pracovného miesta.



Motivačný program na redukciu počtu zamestnancov mal hutnícky podnik aj pred rokom, keď z fabriky odišlo s odstupným viac ako 600 pracovníkov. Počet zamestnancov vtedy klesol približne na 8300. V rokoch 2019 až 2021 po podobných programoch opustilo spoločnosť okolo 2200 ľudí, pričom im spoločnosť vyplatila celkovo takmer 50 miliónov eur.