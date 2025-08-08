< sekcia Ekonomika
Motoristi si v 31. týždni mierne priplatili za prémiové druhy palív
Aktuálna cena jedného litra bežného aj prémiových benzínov počas 31. týždňa bola najvyššia za posledných päť týždňov.
Autor TASR
Bratislava 8. augusta (TASR) - Ceny bežného benzínu a nafty zostali v 31. týždni ustálené, motoristi si mierne priplatili za prémiové druhy. Aktuálna cena jedného litra bežného aj prémiových benzínov počas 31. týždňa bola najvyššia za posledných päť týždňov. Cena nafty bola naďalej najvyššia od začiatku apríla. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Liter benzínu 95 sa predával aktuálne za 1,512 eura, čo bolo viac len o 0,1 centa ako v predošlom týždni. Dynamickejšie, stále však podpriemerným tempom, o 0,4 centa, vzrástla priemerná cena prémiových benzínov na 1,717 eura za liter. Podobný vývoj zaznamenali aj ceny nafty. Bežná nafta medzitýždenne zdražela len o desatinu centa na 1,484 eura za liter. Prémiové druhy nafty zdraželi v priemere o 1 cent na liter, čím sa ich priemerná cena dostala na úroveň 1,683 eura za liter.
Aktuálne boli ceny benzínov aj naďalej nižšie ako vlani, a to v priemere do 4 %. Dlhodobý trend medziročne nižších cien sa však aktuálne prerušil pri nafte. Za bežnú naftu platili motoristi v priemere rovnakú hodnotu ako pred rokom, za prémiové druhy po siedmich mesiacoch dokonca viac, a to o takmer 1 % ako pred rokom.
Aktuálne ceny plynov boli oproti predchádzajúcemu týždňu nižšie alebo zostali bez zmeny. Najvýraznejšie klesla cena LNG (skvapalnený zemný plyn), o 1,4 centa na 1,489 eura za kilogram. Cena CNG (stlačený zemný plyn) sa znížila len nepatrne, o desatinu centa, kilogram stál 1,660 eura. O desatinu centa zlacnela aj cena LPG (skvapalnený ropný plyn), a to na 0,690 eura za liter.
V porovnaní s predchádzajúcim rokom bola cena plynu CNG vyššia o 3,7 % a LPG o 0,4 %. Lacnejšie ako vlani sa predával LNG, a to o 6,8 %.
