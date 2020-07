Motoristi už môžu využívať nové úseky D4 a R7, sú spoplatnené

Bratislava 20. júla (TASR) – Motoristi môžu od nedele (19. 7.) využívať nový úsek rýchlostnej cesty R7 dlhý 25,2 kilometra od Holíc po Ketelec a časť nadväzujúcej diaľnice D4 v úseku Ketelec - Rovinka v dĺžke 4,5 kilometra. Oba sú spoplatnené, vodiči motorových vozidiel do 3,5 tony tak potrebujú mať na ich užívanie uhradenú elektronickú diaľničnú známku. Upozornila na to Národná diaľničná spoločnosť (NDS).



"Spustenie spoplatnenia pre motorové vozidlá nad 3,5 tony očakávame počas nasledovných mesiacov k termínu prijatia novej vyhlášky z dielne Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR, o čom budeme verejnosť včas informovať," priblížila vedúca oddelenia masmediálnej komunikácie NDS Eva Žgravčáková. Diaľničnú známku je možné si zakúpiť prostredníctvom internetového portálu www.eznamka.sk, mobilnej aplikácie eznamka či na obchodných miestach.



Nové úseky D4 a R7 by podľa diaľničiarov mali pomôcť v rýchlejšom a bezpečnejšom presune najmä ľuďom žijúcim na Žitnom ostrove, ale aj tranzitnej doprave. Zároveň upozornili na nové názvy niektorých križovatiek a trvalého dopravného značenia. Správcom týchto úsekov je spoločnosť Zero Bypass Limited, ktorá bude zabezpečovať ich prevádzku počas nasledujúcich 30 rokov.