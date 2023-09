Motoristom na novej R4 v Prešove pomáha líniové riadenie dopravy

Prešov 28. septembra (TASR) - Motoristi jazdia po novej prešovskej R4 zodpovedne a disciplinovane. Počas prvých dní prevádzkovania novootvoreného úseku R4 Prešov - severný obchvat, I. etapa neeviduje Národná diaľničná spoločnosť žiadnu nehodu ani zmätok vodičov. Úsek vrátane tunela Bikoš otvorili v pondelok (25. 9.).



Ako TASR informovala hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková, nový úsek je po celej svojej dĺžke vybavený líniovým riadením. "Máme už overené, že aj tento faktor pomáha znižovať nehodovosť. Dávame však do pozornosti, že v prípade núdze je tu pre motoristov k dispozícii Diaľničná patrola, na ktorú sa môžu smelo obrátiť 24 hodín denne, sedem dní v týždni. Takisto upozorňujeme, že nový úsek je spoplatnený, čiže na prejazd si treba zakúpiť elektronickú diaľničnú známku," povedala Žgravčáková.



Nová prešovská R4 je podľa jej slov unikátom nielen vďaka takmer 1,2 kilometra dlhému tunelu, ale aj pre nové križovatky, na ktoré si musia motoristi zvyknúť. "Na úseku a ani v tuneli Bikoš zatiaľ nedošlo k žiadnej kolíznej ani zmätočnej dopravnej situácii, motoristi jazdia veľmi ohľaduplne a bezpečne," skonštatovala Žgravčáková.



Celý úsek je podľa jej slov vybavený inteligentnými tabuľami. Pokiaľ by v tuneli Bikoš došlo k nejakému incidentu, inteligentné riadenie dopravy upozorní motoristu ešte ďaleko pred tunelom, a to znížením maximálne povolenej rýchlosti alebo inou signalizáciou. "Máme overené, že na bratislavských diaľniciach takýto spôsob riadenia dopravy znížil nehodovosť zhruba o 14 percent," doplnila Žgravčáková.



V prípade núdze je vodičom k dispozícii Diaľničná patrola. Ide o bezplatnú službu NDS a funguje od roku 2015. Jej hlavným cieľom je zvýšenie bezpečnosti na cestách v našej správe. Je možné ju privolať buď cez mobilnú aplikáciu Pomoc na diaľnici alebo telefonicky na bezplatnom telefónnom čísle 0800 100 007. Hliadky Diaľničnej patroly sa nachádzajú na všetkých strediskách správy a údržby na Slovensku.