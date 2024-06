Motoristom na Považí začali oficiálne slúžiť zrekonštruované úseky

Prečín 24. júna (TASR) - Motoristom na Považí od pondelka oficiálne slúžia ďalšie dve časti zrekonštruovanej cesty II/517 v úseku Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža. Tretiu a štvrtú etapu 15-kilometrovej cesty z Považskej Bystrice do obce Prečín zrekonštruoval Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) z eurofondov. Informoval o tom predseda TSK Jaroslav Baška.



"Náklady na rekonštrukciu 3,8-kilometrového úseku boli 6,4 milióna eur, spoločnosť Porr stihla rekonštrukciu urobiť za necelých 200 dní. Úsek mal šesť mostných objektov a štyri priepusty. V úseku asi 2,7 kilometra pre nevyhovujúci stav bolo treba urobiť kompletnú výmenu podložia vozovky," doplnil predseda TSK.



Cesta podľa neho vedie cez obec Prečín, zhotoviteľ musel rekonštrukciu cesty zosúladiť so samosprávou, ktorá v obci robila v niektorých úsekoch kanalizáciu.



"Z celého takmer 15-kilometrového úseku Orlovský most - Domaniža tak zostáva zrekonštruovať už len asi dvojkilometrový úsek druhej etapy rekonštrukcie od hypermarketu Tesco v Považskej Bystrici smerom na Prečín. Tie chceme urobiť v rámci projektu z nového programovacieho obdobia," doplnil Baška.