Motoristom opäť zdraželi pohonné látky, výnimkou bol len LPG

Bratislava 4. marca (TASR) - Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok v 8. týždni 2022 v porovnaní s cenami v 7. týždni ovplyvnili vyššie ceny natural 95-oktánového benzínu, natural 98-oktánového benzínu, motorovej nafty a stlačeného zemného plynu (CNG). Klesli ceny skvapalneného ropného plynu (LPG). Informoval o tom v piatok Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



V 8. týždni 2022 v porovnaní so 7. týždňom sa zvýšili ceny natural 95-oktánového benzínu o 0,007 eura (o 0,45 %) na 1,565 eura za liter a natural 98-oktánového benzínu o 0,017 eura (o 0,97 %) na 1,771 eura za liter. Zdražela aj motorová nafta, a to o 0,008 eura (o 0,55 %) na 1,471 eura za liter a cena CNG vzrástla o 0,020 eura (o 1,42 %) na 1,433 za kilogram.



Pokles evidovali štatistici len pri cenách LPG, a to o 0,001 eura (o 0,14 %) na 0,712 za liter.