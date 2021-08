Motorola Solutions vykázala za 2. kvartál nárast zisku aj tržieb

New York 6. augusta (TASR) - Americká firma Motorola Solutions zaznamenala v 2. kvartáli nárast zisku, aj keď menší, ako jej predpovedali analytici. Zvýšila však svoj výhľad príjmov za celý rok 2021.



Zisk spoločnosti Motorola Solutions, ktorá vyrába napríklad policajné vysielačky alebo snímače čiarových kódov, za tri mesiace do konca júna 2021 vzrástol na 294 miliónov USD (248,10 miliardy eur) alebo 1,69 USD na akciu zo 136 miliónov USD alebo 78 centov/akcia v rovnakom období vlani. Analytici však očakávali ešte lepší výsledok, a to zisk 1,92 USD na akciu.



Tržby sa v uplynulom štvrťroku zvýšili o 21,6 % na 1,97 miliardy USD z 1,62 miliardy USD v minulom roku.



Spoločnosť teraz očakáva za celý rok nárast tržieb o 9,5-10 % namiesto predchádzajúceho odhadu 8-9 %. A zvýšila aj odhad zisku na akciu na 8,88 až 8,98 USD z 8,70-8,80 USD.



(1 EUR = 1,1850 USD)