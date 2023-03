Movino: Počasie znížilo úrodu o 15 %, výrobu vína tento rok nezvýšime

Veľký Krtíš 31. marca (TASR) - Na menšiu úrodu hrozna a nižšiu výrobu vína vo veľkokrtíšskom vinohradníckom regióne malo vlani rozhodujúci vplyv veľké sucho, ktoré na úrodu vplývalo v období rastu, naopak, v období dozrievania vplývalo na úrodu množstvo dažďa. Najväčší tamojší pestovateľ hrozna, spoločnosť Movino, mal tak úrodu o 15 percent nižšiu ako v roku 2021. Pre TASR to uviedol zástupca spoločnosti Ondrej Celleng.



"Aktuálne obhospodarujeme viac ako 200 hektárov čistej vinohradníckej plochy. Prednedávnom sme vysadili 2,5 hektára a vyklčovali pre nerentabilnosť pestovania 20 hektárov plochy. Túto plochu však mienime opätovne vysadiť v najbližšej možnej dobe," informoval. "V našej firme prebieha pravidelne obnova vinohradov, v najbližšej dobe máme v pláne obnovu zhruba 80 hektárov, bude to však záležať aj na prístupe štátu v oblasti podpory reštrukturalizácie vinohradov," pripomenul.



Spoločnosť vzhľadom na komplikovanú medzinárodnú situáciu neplánuje v tomto roku výrazne zvyšovať objem výroby vína, ktorý je na úrovni približne 25.000 hektolitrov. "Momentálne je trend znižovania konzumácie červených vín vo svete, tento trend je zjavný aj na Slovensku, ale vinohrady sa vysádzajú na niekoľko desaťročí dopredu, takže zmena je tak skoro nemožná," uviedol ďalej Celleng. Spoločnosť pritom predáva asi 70 percent bieleho a 30 percent červeného vína. "Stále pritom trvá nárast konzumácie ružových vín," podotkol.



Podľa neho sa v posledných rokoch zvyšuje podiel predaja cez retail, kde firma umiestňuje väčšinu produkcie. "Slovensku podľa nášho názoru chýbajú turisti zo zahraničia. Snažíme sa však rozvíjať export do ázijských krajín," pripomenul.



Napriek nie príliš priaznivej situácii sa spoločnosť snaží rozvíjať. "V minulom roku sme podávali viacero projektov na podporu z EÚ, tie však neboli ešte vyhodnotené alebo preplatené. Aj napriek tomu sa nám podarilo investovať do techniky na obhospodarovanie vinohradov 150.000 eur a do predajných a výrobných priestorov približne 50.000 eur," vymenoval.



Spoločnosť aktuálne zamestnáva približne 100 ľudí.