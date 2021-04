Možnosť rozložiť dlžnú sumu za nájomné na 48 splátok sa končí

Bratislava 15. apríla (TASR) – Firmám, ktoré si prenajímajú priestory na svoju prevádzku, sa vo štvrtok končí možnosť rozložiť dlžnú sumu za nájomné na 48 splátok. Upozornila na to Iniciatíva 10 pre gastro. Aby si podnikatelia mohli dlh rozložiť, musia to prenajímateľovi oznámiť a zároveň uhradiť prvú splátku.



"Je nevyhnutné dnes, teda 15. 4., aj uhradiť prvú splátku. V opačnom prípade môže prenajímateľ od vás chcieť platbu jednorazovo alebo môže vypovedať s vami uzavretú nájomnú zmluvu," zdôraznil Andrej Kasáš z Iniciatívy 10 pre gastro.



Celú dlžnú sumu si môže nájomca prevádzkových priestorov na podnikanie rozložiť, pokiaľ mu prenajímateľ odmietol poskytnúť akúkoľvek zľavu. Nárok na rozloženie zvyšnej dlžnej sumy má podnikateľ, ktorý dostal dotáciu, no prenajímateľ mu poskytol zľavu menej ako 50 % nájomného. "Ak vám prenajímateľ poskytol zľavu 50 % a menej, ale zároveň odmietol žiadať o dotáciu, máte nárok na rozloženie dlžnej sumy," dodal Kašák.



Novela zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR, ktorá dotácie na nájomné upravuje, je účinná od 9. decembra minulého roka.