Možnosť vrátiť tovar bez dôvodu by mohla byť aj v kamenných obchodoch

Bratislava 11. júna (TASR) - Možnosť vrátenia tovaru bez udania dôvodu do dvoch týždňov by sa mohla rozšíriť aj na kamenné obchody. Doteraz to zákon umožňoval iba pri kúpe na diaľku. Vyplýva to z návrhu skupiny opozičných poslancov z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ na novelizáciu zákona o ochrane spotrebiteľa.



"Cieľom predkladaného zákona je zjednotiť úpravu inštitútu odstúpenia od zmluvy bez uvedenia dôvodu tak, aby sa obdobný právny režim - ako už existuje pri zmluvách uzatvorených na diaľku - aplikoval aj na zmluvy uzatvorené v prevádzkových priestoroch obchodníka, teda na predaj v tzv. kamenných obchodoch," uviedli poslanci v dôvodovej správe k návrhu.



Navrhovatelia argumentovali tým, že v súčasnosti viacerí obchodníci umožňujú objednať tovar cez internet a vyzdvihnúť ho, ale aj vrátiť v kamennej predajni, prípadne si ho v kamennej predajni obzrieť a objednať cez internet. Tieto dva právne režimy sa podľa nich prelínajú v takej miere, že nie je racionálny dôvod, prečo by spotrebiteľ, ktorý uzavrie zmluvu v prevádzkových priestoroch, a spotrebiteľ, ktorý ju uzavrie mimo prevádzkových priestorov, mali mať úplne odlišné podmienky pri odstúpení od zmluvy.