Možnosti podpory obstarávania zariadení sociálnych služieb sa upravia

Bratislava 5. mája (TASR) – Možnosti na podporu obstarávania zariadení sociálnych služieb sa upravia. Má sa tak zvýšiť kvalita života obyvateľov miest a obcí v dôchodkovom veku odkázaných na pomoc inej osoby a sociálne služby. Plénum parlamentu v stredu schválilo návrh zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania (ŠFRB), ktorý predložili koaliční poslanci. Za návrh hlasovalo všetkých 134 prítomných poslancov.



"Vzhľadom na to, že podiel zariadení sociálnych služieb na Slovensku je nízky, navrhuje sa zaviesť nové opatrenia, ktoré budú motivovať žiadateľov z verejného, ale aj súkromného sektora k obstarávaniu bývania v zariadeniach sociálnych služieb," konštatujú predkladatelia v dôvodovej správe.



V snahe zvýšiť záujem žiadateľov o realizáciu zariadení sociálnych služieb sa rozšíri forma obstarania zariadenia sociálnych služieb o kúpu zariadenia sociálnych služieb, pričom od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na toto kupované zariadenie neuplynuli viac ako tri roky. Zámerom novely zákona je aj vytvorenie podmienok na zvýšenie počtu zariadení sociálnych služieb, ako aj zvýšenie počtu lôžok v zariadeniach sociálnych služieb.



Návrhom zákona by podľa predkladateľov nemali vzniknúť nové požiadavky na štátny rozpočet. "Rozšírenie účelu bude financované z finančných prostriedkov vyčlenených zo štátneho rozpočtu v rámci existujúceho programu podpory rozvoja bývania," priblížili.



Prijatý bol aj pozmeňujúci návrh poslanca Miloša Svrčeka (Sme rodina). Obce a vyšší územný celok (VÚC) budú môcť obstarávať nájomný byt na nimi spravovanom území, aby tak mohli zabezpečiť plnenie potrieb v oblasti bývania najmä pre svojich obyvateľov. Iná právnická osoba so sídlom v SR a nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby na zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu, ktorej zakladateľom je obec alebo VÚC, ak ich vklad tvorí najmenej 51 % majetku neziskovej organizácie a v správnej rade ich zastupuje nadpolovičný počet členov, môže nájomný byt obstarávať na celom území SR.



Návrhom sa rozširuje možnosť právnických osôb realizovať obstaranie nájomných bytov v rámci celého územia Slovenska, pričom úvery zo ŠFRB sú výrazne výhodnejšie ako komerčné. Preto sa zvyšuje sankcia v prípade, ak by došlo k porušeniu podmienok zachovania nájomného charakteru podporených nájomných bytov.