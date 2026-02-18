< sekcia Ekonomika
Možnosti výstavby veterných parkov v Severnom mori sú obmedzené
Na problém upozornil švédsky energetický koncern Vattenfall.
Autor TASR
Hamburg 18. februára (TASR) - V nemeckej časti Severného mora je čoraz ťažšie nájsť lokality na výstavbu nových veterných parkov. Na problém upozornil švédsky energetický koncern Vattenfall. Turbíny elektrární sa môžu navzájom rušiť, čo vedie k zníženiu ich výkonu, vysvetlila generálna riaditeľka spoločnosti Anna Borgová. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Nemecko sa snaží rozšíriť výrobu elektriny prostredníctvom veternej energie. Objavujú sa však pochybnosti, či sú veterné farmy vo výlučnej hospodárskej zóne krajiny v Severnom mori ekonomicky dostatočne atraktívne, aby prilákali kupcov. V auguste minulého roka Spolková sieťová agentúra nedokázala vydražiť dve lokality v Severnom mori. V januári zase nemecká vláda oznámila, že plánuje odložiť verejnú súťaž na nové veterné parky pôvodne plánovanú na tento rok.
Spoločnosť Vattenfall preskúmala lokality, ktoré boli v minulom roku predmetom verejnej súťaže, ale nakoniec sa z finančných dôvodov rozhodla nepodať ponuku, uviedla Borgová. Mohlo padnúť aj iné rozhodnutie, ak by sa vláda v Berlíne zaviazala k zaisteniu cenových rizík, dodala. Nemecko by podľa nej malo zvážiť výstavbu elektrární pre svoj trh v dánskych a vo švédskych vodách. Integrovaný energetický systém v Európe znamená, že elektrina sa prepravuje medzi rôznymi krajinami, zdôraznila.
