Možnosti využitia geovrtu v Čižaticiach majú byť známe po analýze TUKE

Košice 26. apríla (TASR) – Košický samosprávny kraj (KSK) ukončil vrtné práce na geotermálnom vrte v Čižaticiach v okrese Košice-okolie. O využití geotermálnej vody zatiaľ nerokuje so žiadnym investorom, počkať chce na analýzu a štúdiu využiteľnosti. Ako na utorkovej tlačovej konferencii povedal predseda KSK Rastislav Trnka, hotová by mala byť o tri až štyri mesiace.



Kolektor geotermálnej vody bol odvŕtaný o mesiac skôr, než odhadovali. Vrt za 2,3 milióna eur považuje Trnka za mimoriadne úspešný. Práce ukončili v hĺbke 2703 metrov pod zemou, pričom prietok geotermálnej vody s teplotou 123,6 stupňa Celzia dosahuje bez použitia technológií 50.000 litrov za hodinu. „Táto voda obsahuje niektoré liečivé prvky ako jód, bróm a chlorid sodný. Zároveň sa vo vode nachádza aj lítium,“ povedal Trnka s tým, že vrt "zablendujú" a budú čakať na jeho využitie.



Možností je podľa neho viacero a geotermálnu vodu bude možné využiť nielen na účely akvaparku. Podľa doterajších výsledkov by mohlo ísť aj o geotermálnu elektráreň na výrobu vodíka, využitie na vykurovanie či selektovanie lítia na ďalšie účely. Bližšie podrobnosti majú byť známe po rozboroch Technickej univerzite v Košiciach (TUKE). „Budeme robiť analýzy vody, tepla, hydrodynamické skúšky. Keď budeme poznať kolektor, budeme uvažovať, s akým využitím môžeme počítať,“ vysvetlil dekan Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TUKE Michal Cehlár s tým, že našli tiež studenú vodu, ktorá by mohla byť zdrojom aj pre budúce priemyselné alebo rekreačné využitie.



Čo sa týka akvaparku, podľa Trnku by prvé výsledky mohli byť zrealizované do dvoch rokov. Na jeho výstavbu chcú nájsť investora. „Zatiaľ so žiadnym nerokujeme, aj keď sa nám mnohí ozývajú. Chceme mať na stole podrobné výsledky analýzy vrtu a štúdiu využiteľnosti, aby sme vedeli, aký je priestor na využitie,“ dodal.



KSK je v kontakte aj s Ministerstvom hospodárstva (MH) SR. „Dohodli sme sa, že oficiálne si sadneme k stolu, keď budeme mať presné výsledky z TUKE,“ spresnil s tým, že následne by mali rokovať aj s podriadenými organizáciami rezortu o tom, do akej miery a do akých procesov vstúpia. Zopakoval, že kým nebudú mať podrobné údaje, nevedia konkrétne rokovať s investormi ani s MH.