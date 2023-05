Mozolák: Spoločný hlas audítorskych komôr V4 má v Európskej únii silu

Trenčín 12. mája (TASR) - Výmena informácií a koordinovanie práce audítorov tak, aby klienti dostávali vo všetkých krajinách približne rovnaké výstupy, už tradične bolo hlavným cieľom dvojdňového (11. - 12. 5.) stretnutia prezidentov a viceprezidentov národných komôr audítorov krajín Vyšehradskej štvorky (V4) v Trenčíne. TASR o tom informoval prezident Slovenskej komory audítorov (SKAU) Milan Mozolák.



"Náš hlas je v Európskej únii určite viac akceptovaný za štyri krajiny, ako keby každý vystupoval samostatne. Stretnutia sú prospešné najmä preto, že v rámci Európy vieme vystupovať jednotne a koordinovať prístup k rozvoju profesie audítorov v celej Európskej únii," skonštatoval Mozolák.



Práca audítorov v krajinách V4 je podľa neho porovnateľná. Bez ohľadu na to, z ktorej krajiny audítor je, riadi sa tými istými medzinárodnými pravidlami. "Skôr ide o to, aby sme ich rovnako implementovali do národných podmienok. I keď existujú rozdiely v národných legislatívach, naša práca je nadnárodná. Peniaze nepoznajú hranice," zdôraznil prezident SKAU.



Na klientov a následnú prácu audítorov mali podľa neho obrovské dosahy pandémia nového koronavírusu a vojna na Ukrajine. Dovtedy relatívne stabilné prostredie s nízkou infláciou rozbúrali práve epidémia a vojna.



"Trhy zamávali s cenami tak, že štandardné kalkulačné vzorce a plánovanie klientov sa v dôsledku extrémneho rastu cien rozbilo a zmenilo na prežívanie zo dňa na deň. Ohodnotiť v tejto situácii finančnú vypovedateľnosť údajov o klientoch je mimoriadne náročné. A práve to je obrovská výzva, ako postupovať pri hodnotení finančných ukazovateľov v celej Európe," pripomenul Mozolák.



Ako pre TASR povedal prezident Českej komory audítorov Ladislav Mejzlík, pre krajiny V4 i celej EÚ bude mimoriadne dôležitá téma vykazovania udržateľnosti (Green Deal), ktorá je súčasťou európskej regulácie.



"Je to nová povinnosť, ktorá ukladá podnikom podávať správy o tom, ako ich hospodárenie spĺňa kritéria dlhodobej udržateľnosti - ekologickej i sociálnej. Audítori na tom budú zainteresovaní tak, že budú overovať, či tie správy odpovedajú skutočnosti, že verne a poctivo zobrazujú realitu," doplnil Mejzlík s tým, že ide o snahu EÚ cez peniaze tlačiť k sociálnej a ekologickej zodpovednosti.



Česká i slovenská komora audítorov oslavuje tento rok 30. výročie svojho vzniku. Obe majú okolo tisícky licencovaných členov a obe trápi rast priemerného veku audítorov. Snažia sa preto medzi audítorov pritiahnuť mladých ľudí.



"Nie je to jednoduché, skúšky sú náročné a najmä práca audítora je mimoriadne zodpovedná. Ak audítor urobí chybu, môže byť osobne veľmi tvrdo potrestaný, čo nie je každý ochotný znášať," uzavrel Mejzlík.