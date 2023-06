Agrominister uviedol do funkcie generálneho riaditeľa a námestníka SPF

Bratislava 1. júna (TASR) - Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Jozef Bíreš uviedol vo štvrtok do funkcie dvoch najvyšších predstaviteľov Slovenského pozemkového fondu (SPF), a to generálneho riaditeľa Henricha Haščáka a námestníka Mariána Bullu. Informoval o tom odbor komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.



Zmenu vo vedení fondu s účinnosťou od 1. júna 2023 v stredu (31. 5.) na Bírešov návrh schválila vláda SR. Cieľom tejto zmeny je podľa Bíreša "odpolitizovať SPF a doviesť túto, pre pôdohospodárstvo dôležitú organizáciu, ktorá spravuje štátne pozemky, do parlamentných volieb pod vedením odborníkov". "Výmena vedenia SPF je jednou z hlavných priorít, ktoré som deklaroval po nástupe na čelo agrorezortu," dodal Bíreš.



Haščák bol od septembra 2022 do 31. mája 2023 štátnym tajomníkom na MPRV. Predtým pôsobil aj v štátnom podniku Vodohospodárska výstavba a v predstavenstve Bratislavskej vodárenskej spoločnosti.



Bulla v roku 2021 pôsobil ako riaditeľ sekcie kontroly a sekcie štátnej pomoci v Pôdohospodárskej platobnej agentúre. Predtým bol aktívny v oblasti geodetických a kartografických prác.