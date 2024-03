MPRV: Ak EK odvodové úľavy predĺži, okruh žiadateľov možno rozšíriť

Bratislava 15. marca (TASR) - Odvodové úľavy sú viazané na dočasný rámec platný do konca júna 2024, pričom každého pol roka sa vyhodnocuje. Ak Európska komisia (EK) tento rámec dodatkom predĺži, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR to privíta a je otvorené aj rozšíreniu okruhu oprávnených žiadateľov. Uviedla to hovorkyňa MPRV Veronika Daničová v reakcii na piatkové vyjadrenia Únie potravinárov Slovenska (ÚPS), že agroministerstvo nedostatočne podporuje potravinárov.



"Je pripravený návrh znenia schémy štátnej pomoci na investície do potravinárstva, ku ktorému budú prebiehať konzultácie s komorami. Finalizuje sa schéma minimálnej pomoci na marketingovú podporu. Ministerstvu boli predložené tematické návrhy na prípravu schém štátnej pomoci, ktoré budú ďalej rozpracovávané do prvotných návrhov," priblížila.



Upozornila, že je pripravených aj 250 miliónov eur, ktoré predstavujú nástroj na vygenerovanie až 1,5 miliardy eur, v rámci schémy štátnej pomoci pre prípad zlyhania splácania poskytnutých úverov v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby a výroby potravín.



"Zároveň ministerstvo apeluje na všetkých v agrosektore, aby upriamili pozornosť na Program rozvoja vidieka, v rámci ktorého je stále nevyčerpaná takmer miliarda eur, pričom 400 miliónov môže reálne prepadnúť," dodala Daničová.



ÚPS je rozhorčená z prerozdelenia finančných zdrojov zo štátneho rozpočtu na rok 2024. MPRV počíta pri sume 76 miliónov eur len so symbolickou finančnou podporou pre potravinársky priemysel, ktorou bude podporovať účasť potravinárov iba na výstavách, nič viac. Uviedol to v piatok po skončení valného zhromaždenia únie predseda ÚPS Daniel Molnár. To je podľa neho v príkrom rozpore s Programovým vyhlásením vlády SR.



ÚPS podľa neho preto vyzýva vládu SR na napĺňanie svojho programového vyhlásenia. Okrem sociálneho dialógu je nevyhnutné čo najskôr pripraviť už aj systémovú a hmatateľnú formu pomoci, vďaka ktorej by výroba slovenských potravín bola lacnejšia a efektívnejšia.



Molnár zdôraznil, že ÚPS požaduje v roku 2024 vypracovať a schváliť štyri schémy štátnej pomoci - schému štátnej pomoci na zelenú naftu pre potravinárov, schému štátnej pomoci na zelené energie, schému štátnej pomoci na investície a schému štátnej pomoci na podporu marketingu. Tieto schémy sľubuje podľa Molnára MPRV potravinárom už viac ako 10 rokov.